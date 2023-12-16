Армія РФ цілий день обстрілює Нікополь з артилерії та дронів. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ цілий день обстрілює Нікополь з артилерії та дронів. Є поранені

Євген Євтушенко. Нікопольська РВА
Нікополь

Російські військові атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад. Протягом дня вони здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім дронів-камікадзе.

Окупанти цілодобово обстрілюють Нікополь

Російські терористи атакували Нікополь – протягом дня було чотири обстріли зі ствольної артилерії та БпЛА-камікадзе.

Про це повідомляє глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram.

За словами Євтушенка, в результаті ворожої атаки було поранено трьох людей. Вони отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Постраждалі госпіталізовані та вже отримали хірургічну допомогу.

Крім цього в місті понівечено п'ять приватних та один багатоповерховий будинки, дві господарчі споруди, екскаватор, лінії електромережі.

З семи БпЛА-камікадзе сили оборони України знешкодили п'ять, – повідомив глава РВА.

Обстріли Нікополя: що відомо

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

15 грудня російська армія з артилерії вдарила по Нікополю. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон та Нікополь — є загиблі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
атака РФ на Нікополь
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Через російські обстріли. Нікопольський феросплавний завод зупинив виробництво
Нікопольський феросплавний завод
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Нікополь. Є поранена
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм