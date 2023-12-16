Армія РФ цілий день обстрілює Нікополь з артилерії та дронів. Є поранені

Російські військові атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад. Протягом дня вони здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім дронів-камікадзе.

Окупанти цілодобово обстрілюють Нікополь

Російські терористи атакували Нікополь – протягом дня було чотири обстріли зі ствольної артилерії та БпЛА-камікадзе.

Про це повідомляє глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram.

За словами Євтушенка, в результаті ворожої атаки було поранено трьох людей. Вони отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Постраждалі госпіталізовані та вже отримали хірургічну допомогу.

Крім цього в місті понівечено п'ять приватних та один багатоповерховий будинки, дві господарчі споруди, екскаватор, лінії електромережі.

З семи БпЛА-камікадзе сили оборони України знешкодили п'ять, – повідомив глава РВА. Поширити

Обстріли Нікополя: що відомо

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

15 грудня російська армія з артилерії вдарила по Нікополю. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.