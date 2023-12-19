Пограничники отбили атаку дронов армии РФ на Запорожском направлении

Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины в Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отразили вражескую атаку.

Украинские бойцы отбили атаку FPV-дронов

Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов по разным направлениям, однако массированный удар бойцы ГНСУ отразили с помощью антидронового ружья.

Так, один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало в клочья, еще два - пограничники ювелирно "посадили", - добавили пограничники. Поделиться

Какая ситуация на фронте

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

Также российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины.

Так, 18 декабря оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Военные РФ выпустили Украиной 5 БПЛА из Приморско-Охтарского района в России.