Пограничники отбили атаку дронов армии РФ на Запорожском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники отбили атаку дронов армии РФ на Запорожском направлении

ГПСУ
ВСУ
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Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины в Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отразили вражескую атаку.

Украинские бойцы отбили атаку FPV-дронов

Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов по разным направлениям, однако массированный удар бойцы ГНСУ отразили с помощью антидронового ружья.

Так, один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало в клочья, еще два - пограничники ювелирно "посадили", - добавили пограничники.

Какая ситуация на фронте

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

Также российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины.

Так, 18 декабря оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Военные РФ выпустили Украиной 5 БПЛА из Приморско-Охтарского района в России.

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