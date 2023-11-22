Ночной ужас россиян. Пограничники показали феерическое видео уничтожения оккупантов

Как пограничники уничтожают оккупантов РФ

По результатам работы ударных БПЛА воинов 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ГНСУ на Юге были уничтожены две единицы автомобильной техники, состав боекомплекта.

Также повреждены два танка и бронированный автомобиль.

Кроме того, пограничники нанесли урон живой силе врага.

К слову, ДОЗОР — подразделение ГНСУ, которое применяют на самых сложных участках границы, где наиболее сосредоточена противоправная деятельность: речь идет и о группах нелегалов и вооруженных контрабандистов, а также потенциальных террористов.

С 24 февраля 2022 года отряд активно участвует в борьбе против вооруженной агрессии России против Украины.

30 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделение почетным знаком За мужество и отвагу.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 захватчиков.

Также украинские бойцы уничтожили 17 артсистем, 7 танков, 14 ББМ и другую технику противника.

В то же время, на Таврическом направлении потери врага в живой силе и бронетехнике выросли.

В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники - 3 танка, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, а именно самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.

Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 491 человек, 7 окупантов сдались в плен.