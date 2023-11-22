Нічний жах росіян. Прикордонники показали феєричне відео знищення окупантів

Як прикордонники знищують окупантів РФ

За результатами роботи ударних БПЛА воїнів 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на Півдні було знищено дві одиниці автомобільної техніки, склад боєкомплекту.

Також пошкоджено два танки та броньований автомобіль.

Окрім того, прикордонники завдали втрат живій силі ворога.

До слова, ДОЗОР — підрозділ ДПСУ, який застосовують на найскладніших ділянках кордону, де найбільше зосереджена протиправна діяльність: йдеться і про групи нелегалів, і озброєних контрабандистів, а також потенційних терористів.

З 24 лютого 2022 року загін бере активну участь у боротьбі проти збройної агресії Росії проти України.

30 квітня 2023 року президента України Володимир Зеленський відзначив підрозділ почесною відзнакою За мужність та відвагу.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 850 загарбників.

Також українські бійці знищили 17 артсистем, 7 танків, 14 ББМ та іншу техніку ворога.

Водночас на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зросли.

Зокрема, минулої доби ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки - 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, а саме самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу, 7 окупантів здалися в полон.