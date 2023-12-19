Прикордонники відбили атаку дронів армії РФ на Запорізькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники відбили атаку дронів армії РФ на Запорізькому напрямку

ДПСУ
ЗСУ

Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.

Українські бійці відбили атаку FPV-дронів

Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці.

Так, один FPV-дрон "засів" на дереві, п'ять - розірвало на шматки, ще два - прикордонники ювелірно "посадили", - додали прикордонники.

Яка ситуація на фронті

19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 райони дистанційного мінування противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.

Також російські війська останніми тижнями посилили атаки дронами-камікадзе територією України.

Так 18 грудня окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Військові РФ випустили Україною 5 БпЛА з Приморсько-Охтарського району в Росії.

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