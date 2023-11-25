Украинские пограничники уничтожили несколько единиц техники и склады РФ – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили несколько единиц техники и склады РФ – видео

ГПСУ
Пограничники
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Украинские пограничники показали, как уничтожили склады и технику оккупантов. Это произошло на Сватовском направлении.

Пограничники показали, как уничтожили российских военных

На опубликованном видео показана работа аэроразведчиков 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Госпогранслужбы на Сватовском направлении.

Пилоты ударных беспилотников уничтожили 5 единиц вражеской техники. Повреждены самоходная артиллерийская установка, бронированная разведывательно-дозорная машина, боевая бронированная машина, три легковых авто и грузовик "УРАЛ".

Кроме того, в воздух взлетели два состава боекомплекта.

И конечно же, нанесен огневой поражение по укрытиям окупантов, - добавляют пограничники.

Какая ситуация на фронте

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят оцепить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили за сутки 24 ноября по меньшей мере 18 артсистем, 29 единиц автомобильной техники и 6 российских танков.

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