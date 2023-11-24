Украинские пограничники продвинулись на Сватовском направлении — видео

Украинские пограничники придвинулись и заняли передовые позиции россиян на Сватовском направлении. Защитники показали видеоштурмов.

Пограничники продвинулись на передовые позиции врага

На опубликованных кадрах показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Во время штурмов защитники использовали бронированную технику.

Бойцы продвинулись в глубину обороны русских захватчиков на востоке, а именно на Сватовском направлении. Пограничникам удалось занять передовые позиции противника.

Ситуация на передовой

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят оцепить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.