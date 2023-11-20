Пограничники заминировали КПП на границе с Беларусью – видео

Угроза повторного вторжения с территории Беларуси низкая, но пограничники работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций.
Пограничники показали, как выглядит граница с Беларусью
Пограничники отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси низкая, однако быть готовыми к любым сценариям – обязанность пограничников.
Какая ситуация на границе Украины с Белоруссией
Ранее спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой – там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.
В то же время, это не мешает украинским Силам обороны в дальнейшем укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября командующий Сергей Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.
В начале ноября Россия увеличила количество авиации на территории Белоруссии. За последние два месяца оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель. В свою очередь, Беларусь еще раз продолжила совместные с Россией военные учения. Они продолжаются уже более 80 недель.
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