Прикордонники замінували КПП на кордоні з Білоруссю — відео

Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, але прикордонники працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій.

Прикордонники показали, як виглядає кордон із Білоруссю

Прикордонники зазначають, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють - все заміновано, - розповіли в ДПСУ. Поширити

Це перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані, єдине що не накриті масксітками, обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під’єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходься мінні поля. Ми досить добре закопані, в нас є бліндажі, ДЗОТи, в нас є досить зброї − кулемети, гранатомети, ручні гранати і багато патронів, – розповів прикордонник. Поширити

Яка ситуація на кордоні України з Білоруссю

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас це не заважає українським Силам оборони надалі укріплювати кордон на цьому напрямку. Зокрема, в кінці жовтня командувач Сергій Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.

На початку листопада Росія збільшила кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач. У свою чергу, Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони тривають уже понад 80 тижнів.