Ночная атака Shahed. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Российские войска сегодня ночью, 19 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе, выпустив два "Шахеда". Украинские силы ПВО сбили все враждебные цели.
Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарской РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.
Войска РФ усилили атаки ударными дронами
Российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины.
Так, вчера, 18 декабря, оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Военные РФ выпустили Украиной 5 БПЛА из Приморско-Охтарского района в России.
Днем ранее взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина. Силам ПВО той ночью удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.
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