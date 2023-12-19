Ночная атака Shahed. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Российские войска сегодня ночью, 19 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе, выпустив два "Шахеда". Украинские силы ПВО сбили все враждебные цели.

Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив два БПЛА типа "Shahed-136/131". Противоповетренной обороной все ударные БПЛА уничтожены, - говорится в строительстве Генштаба ВСУ. Поделиться

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарской РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.

Войска РФ усилили атаки ударными дронами

Российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины.

Так, вчера, 18 декабря, оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Военные РФ выпустили Украиной 5 БПЛА из Приморско-Охтарского района в России.

Днем ранее взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина. Силам ПВО той ночью удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.