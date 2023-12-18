На фронте в течение суток зафиксировано 64 боевых столкновения — сводка Генштаба

В Украине на фронте в течение суток зафиксировано 64 боевых столкновения. Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

Атаки россиян

Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Петропавловка Харьковской области; Терны, Звановка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Парасковеевка Донецкой области; Крынки, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасов противника.