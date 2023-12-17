ВСУ отразили атаки армии РФ в районе Авдеевки и Купянска — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Купянска на Харьковщине и вблизи Авдеевки Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В частности, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят мощные удары по враждебным позициям.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Подразделения ракетных войск поразили сотирующие районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и состав боеприпасов противника.
В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиаударов, совершили 25 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Клюсы Черниговской области; Волфине, Грабовское, Запсилье Сумской области; Волчанск, Волчанские Хутора, Тополя Харьковской области.
На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отразили шесть атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Звоновки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В частности, отражены 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области.
Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Ольговки Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-