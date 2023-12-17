ВСУ отразили атаки армии РФ в районе Авдеевки и Купянска — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Купянска на Харьковщине и вблизи Авдеевки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят мощные удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск поразили сотирующие районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и состав боеприпасов противника.

В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиаударов, совершили 25 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта