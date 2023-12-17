ВСУ раскрыли подробности успешного отражения атак армии РФ на юге Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли подробности успешного отражения атак армии РФ на юге Украины

Артиллерия ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

За последние сутки украинские военные на юге Украины отразили многочисленные атаки преступной армии РФ и ликвидировали почти 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники.

Что известно об успехах украинских военных на юге Украины

По информации представителей командования Сил обороны юга Украины, в течение суток украинские военные уничтожили:

  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";

  • 12 орудий, в т. ч. самоходную "Гиацинт";

  • 1 миномет;

  • 1 лодка;

  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;

  • 1 командно-штабная машина "АПЕ-5";

  • 14 единиц автобронетехники.

Отмечается, что за сутки было ликвидировано 79 российских захватчиков.

Что известно о последствиях атак армии РФ на юге Украины

Кроме этого представители ОСУВ "Юг" отметили, что враг значительно увеличил количество вылетов ударной авиации.

Сообщается, что враг нанес три авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области.

Также противник осуществил из самолета тактической авиации пуск авиационной управляемой ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого, ракета уничтожена силами противовоздушной обороны.

Враг усиливает артиллерийское давление и увеличивает количество обстрелов. За прошедшие сутки 10 раз ударил по Херсону, также были обстреляны Никольское, Кизомис, Белозерка, Днепровское, Антоновка на Херсонщине и Очаков Николаевской области. В результате преступных действий врага повреждены СТО и здание бизнес-центра, две многоэтажки, около двух десятков частных домов, два автомобиля, автоприцеп, гараж и газопровод, - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Кроме того, враг использовал баражирующий ударный беспилотник типа "Ланцет", направляя удар по правобережью Херсона.

В частности, кроме атаки дронами типа Shahed-131/136, оккупанты продолжали террор гражданского населения с применением FPV-дронов и "Ланцет". Соответственно 9 и 1 таких ударов зафиксировано по населенным пунктам Херсонской области, а именно: Станислав, Садово, Михайловка и Качкаровка.

Сообщается, что группировка вражеского флота в Черном море заметно уменьшена – до двух кораблей, в Азовском море на боевом дежурстве остается одна единица. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ получили первую партию украинских дронов большой дальности Scythe — фото
AQ 400 Scythe
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 2 средства ПВО, 12 артсистем и 2 склада БК армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1250 российских окупантов за сутки — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.