ВСУ раскрыли подробности успешного отражения атак армии РФ на юге Украины

За последние сутки украинские военные на юге Украины отразили многочисленные атаки преступной армии РФ и ликвидировали почти 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники.

Что известно об успехах украинских военных на юге Украины

По информации представителей командования Сил обороны юга Украины, в течение суток украинские военные уничтожили:

2 реактивные системы залпового огня "Град";

12 орудий, в т. ч. самоходную "Гиацинт";

1 миномет;

1 лодка;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 командно-штабная машина "АПЕ-5";

14 единиц автобронетехники.

Отмечается, что за сутки было ликвидировано 79 российских захватчиков.

Что известно о последствиях атак армии РФ на юге Украины

Кроме этого представители ОСУВ "Юг" отметили, что враг значительно увеличил количество вылетов ударной авиации.

Сообщается, что враг нанес три авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области.

Также противник осуществил из самолета тактической авиации пуск авиационной управляемой ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого, ракета уничтожена силами противовоздушной обороны.

Враг усиливает артиллерийское давление и увеличивает количество обстрелов. За прошедшие сутки 10 раз ударил по Херсону, также были обстреляны Никольское, Кизомис, Белозерка, Днепровское, Антоновка на Херсонщине и Очаков Николаевской области. В результате преступных действий врага повреждены СТО и здание бизнес-центра, две многоэтажки, около двух десятков частных домов, два автомобиля, автоприцеп, гараж и газопровод, - говорится в сообщении Сил обороны юга. Поделиться

Кроме того, враг использовал баражирующий ударный беспилотник типа "Ланцет", направляя удар по правобережью Херсона.

В частности, кроме атаки дронами типа Shahed-131/136, оккупанты продолжали террор гражданского населения с применением FPV-дронов и "Ланцет". Соответственно 9 и 1 таких ударов зафиксировано по населенным пунктам Херсонской области, а именно: Станислав, Садово, Михайловка и Качкаровка.

Сообщается, что группировка вражеского флота в Черном море заметно уменьшена – до двух кораблей, в Азовском море на боевом дежурстве остается одна единица. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.