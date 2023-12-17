ВСУ раскрыли подробности успешного отражения атак армии РФ на юге Украины

За последние сутки украинские военные на юге Украины отразили многочисленные атаки преступной армии РФ и ликвидировали почти 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники.
Что известно об успехах украинских военных на юге Украины
По информации представителей командования Сил обороны юга Украины, в течение суток украинские военные уничтожили:
2 реактивные системы залпового огня "Град";
12 орудий, в т. ч. самоходную "Гиацинт";
1 миномет;
1 лодка;
1 станция радиоэлектронной борьбы;
1 командно-штабная машина "АПЕ-5";
14 единиц автобронетехники.
Отмечается, что за сутки было ликвидировано 79 российских захватчиков.
Что известно о последствиях атак армии РФ на юге Украины
Кроме этого представители ОСУВ "Юг" отметили, что враг значительно увеличил количество вылетов ударной авиации.
Сообщается, что враг нанес три авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области.
Также противник осуществил из самолета тактической авиации пуск авиационной управляемой ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого, ракета уничтожена силами противовоздушной обороны.
Кроме того, враг использовал баражирующий ударный беспилотник типа "Ланцет", направляя удар по правобережью Херсона.
В частности, кроме атаки дронами типа Shahed-131/136, оккупанты продолжали террор гражданского населения с применением FPV-дронов и "Ланцет". Соответственно 9 и 1 таких ударов зафиксировано по населенным пунктам Херсонской области, а именно: Станислав, Садово, Михайловка и Качкаровка.
Сообщается, что группировка вражеского флота в Черном море заметно уменьшена – до двух кораблей, в Азовском море на боевом дежурстве остается одна единица. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-