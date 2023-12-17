ЗСУ розкрили подробиці успішного відбиття атак армії РФ на півдні України

Протягом останньої доби українські військові на півдні України відбили численні атаки злочинної армії РФ та ліквідували майже 80 російських загарбників і 30 одиниць ворожої техніки.

Що відомо про успіхи українських військових на півдні України

За інформацією представників командування Сил оборони півдня України, протягом доби українські військові знищили:

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

12 гармат, в т. ч. самохідну "Гіацинт";

1 міномет;

1 човен;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 командно-штабна машина "АПЕ- 5";

14 одиниць авто-бронетехніки.

Зазначається, що протягом доби було ліквідовано 79 російських загарбників.

Що відомо про наслідки атак армії РФ на півдні України

Окрім цього представники ОСУВ “Південь” зазначили, що ворог значно збільшив кількість вильотів ударної авіації.

Повідомляється, що ворог завдав три авіаудари із застосуванням 12 керованих авіабомб по прибережних територіях Дніпра в Херсонській області.

Також противник здійснив з літака тактичної авіації пуск авіаційної керованої ракети Х-59 у напрямку Кропивницького, ракету знищено силами протиповітряної оборони.

Ворог посилює артилерійський тиск та збільшує кількість обстрілів. За минулу добу 10 разів вдарив по Херсону, також було обстріляно Микільське, Кізомис, Білозерка, Дніпровське, Антонівка на Херсонщині та Очаків на Миколаївщині. Внаслідок злочинних дій ворога пошкоджено СТО та будівлю бізнес-центру, дві багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, два автомобілі, автопричеп, гараж та газогін, - йдеться у повідомленні Сил обороні півдня. Поширити

Окрім того, ворог використав баражуючий ударний безпілотник типу "Ланцет", спрямовуючи удар по правобережжю Херсонщини.

Зокрема, крім атаки дронами типу Shahed-131/136, окупанти продовжували терор цивільного населення із застосуванням FPV-дронів та "Ланцет". Відповідно 9 та 1 таких ударів зафіксовано по населених пунктах Херсонської області, а саме: Станіслав, Садове, Михайлівка та Качкарівка.

Повідомляється, що угруповання ворожого флоту у Чорному морі помітно зменшено - до двох кораблів, в Азовському морі на бойовому чергуванні залишається одна одиниця. Ракетоносії залишаються у пунктах базування.