ЗСУ отримали першу партію українських дронів великої дальності Scythe — фото

AQ 400 Scythe – безпілотник великої дальності (до 750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести корисне навантаження вагою до 32 кілограмів (з можливістю розширення до 70 кг за рахунок зменшення дальності).

AQ 400 Scythe летить на 750 км

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів AQ 400 Scythe.

Terminal Autonomy, раніше відома як One Way Aerospace, оголошує про успішне завершення закупівель, спрямованих на полегшення бойового розгортання своєї системи AQ 400 Scythe.

defence-blog.com

В офіційній заяві компанія оголосила, що ця віха, відзначена початковою виробничою потужністю в 100 одиниць і амбітними планами масштабування до 500 одиниць щомісяця, віщує значний стрибок у сфері можливостей стратегічних бойових дій для Збройних сил України.

AQ 400 Scythe являє собою безпілотник великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести корисне навантаження вагою до 32 кілограмів (з можливістю розширення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Його відмінні риси включають швидке складання, можливості масового виробництва та економічну ефективність, що робить його ключовим активом у сучасній війні.

defence-blog.com

Terminal Autonomy стратегічно налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих об'єктів та інженерних фірм, які вміють виробляти подібні платформи. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, пріоритетом проекту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Розробка AQ 400 Scythe, що підкреслює зміну парадигми військових технологій, використання майстерності безпілотних систем для забезпечення стратегічних переваг на полі бою. Оптимізований виробничий процес системи та орієнтація на економічну ефективність демонструють прагнення Terminal Autonomy надавати передові можливості, забезпечуючи при цьому стратегічну локалізовану виробничу площу.

Що відомо про український дрон Backfire

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1.

БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Поширити

Він має GPS-антену, яку майже неможливо заглушити. Через це він є стійким до російських засобів РЕБу.

Крім цього, росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди через повну автономність безпілотника.

Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА. Поширити

Backfire пройшов комісію Міноборони. Держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА.