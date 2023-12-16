ВСУ получили первую партию украинских дронов большой дальности Scythe — фото

AQ 400 Scythe – беспилотник большой дальности (до 750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт, способен нести полезную нагрузку весом до 32 кг (с возможностью расширения до 70 кг за счет уменьшения дальности).

AQ 400 Scythe летит на 750 км

Украинские военные получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов AQ 400 Scythe.

Terminal Autonomy, ранее известная как One Way Aerospace, объявляет об успешном завершении закупок, направленных на облегчение боевого развертывания своей системы AQ 400 Scythe.

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В официальном заявлении компания объявила, что эта веха, отмеченная начальной производственной мощностью в 100 единиц и амбициозными планами масштабирования до 500 единиц ежемесячно, предвещает значительный скачок в сфере возможностей стратегических боевых действий для Вооруженных сил Украины.

AQ 400 Scythe представляет собой беспилотник большой дальности (750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульта, способный нести полезную нагрузку весом до 32 килограммов (с возможностью расширения до 70 кг за счет уменьшения дальности). Его отличительные черты включают быструю сборку, возможности массового производства и экономическую эффективность, что делает его ключевым активом в современной войне.

defence-blog.com

Terminal Autonomy стратегически наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших объектов и инженерных фирм, умеющих производить подобные платформы. Хотя компания закупает определенные компоненты за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

Разработка AQ 400 Scythe, подчеркивающая изменение парадигмы военных технологий, использование мастерства беспилотных систем для обеспечения стратегических преимуществ на поле боя. Оптимизированный производственный процесс системы и ориентация на экономическую эффективность демонстрируют стремление Terminal Autonomy предоставлять передовые возможности, обеспечивая при этом стратегическую локализованную производственную площадь.

Что известно об украинском дроне Backfire

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1.

БпЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает уязвлять русскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты. Поделиться

Он имеет GPS-антенну, которую почти невозможно заглушить. Поэтому он устойчив к российским средствам РЭБа.

Кроме этого, россияне не могут вычислить его координаты и наземную команду из-за полной автономности беспилотника.

Сейчас Backfire показывает хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные осуществили не менее 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом «Злые птицы» ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА. Поделиться

Backfire прошел комиссию Минобороны. Государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА.