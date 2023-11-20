Устойчив к российскому РЭБ. Украинский дрон Backfire готовят к серийному производству

Украинский ударный дрон Backfire прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск в эксплуатацию. Беспилотник устойчив к российскому РЭБ.
Что известно об украинском дроне Backfire
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1.
Он имеет GPS-антенну, которую почти невозможно заглушить. Поэтому он устойчив к российским средствам РЭБа.
Кроме этого, россияне не могут вычислить его координаты и наземную команду из-за полной автономности беспилотника.
Backfire прошел комиссию Минобороны. Государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА.
Производство дронов в Украине
В 2023 году Кабимин выделил 40 млрд грн на украинское производство БПЛА. На 2024 год государство планирует потратить 43,3 млрд. грн. на изготовление морских дронов и беспилотников.
Известно, что с февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение не менее 28 моделей украинских беспилотников.
Среди них девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.
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