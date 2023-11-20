Устойчив к российскому РЭБ. Украинский дрон Backfire готовят к серийному производству

Украинский ударный дрон Backfire прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск в эксплуатацию. Беспилотник устойчив к российскому РЭБ.

Что известно об украинском дроне Backfire

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1.

БпЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает уязвлять русскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты. Поделиться

Он имеет GPS-антенну, которую почти невозможно заглушить. Поэтому он устойчив к российским средствам РЭБа.

Кроме этого, россияне не могут вычислить его координаты и наземную команду из-за полной автономности беспилотника.

Сейчас Backfire показывает хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные осуществили не менее 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом «Злые птицы» ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА. Поделиться

Backfire прошел комиссию Минобороны. Государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА.

Производство дронов в Украине

В 2023 году Кабимин выделил 40 млрд грн на украинское производство БПЛА. На 2024 год государство планирует потратить 43,3 млрд. грн. на изготовление морских дронов и беспилотников.

Известно, что с февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение не менее 28 моделей украинских беспилотников.

Среди них девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.