Охота начата. На фронт отправили мобильных охотников за дронами – видео

Мобильные охотники за дронами

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть колонну пикапов Mitsubish с мобильными охотниками за дронами-камикадзе.

Первые охотники уехали. «Ни пуха, ни пера», – написал Ким. Поделиться

Ранее Ким сообщал о первых результатах работы мобильных охотников за дронами-камикадзе. В частности, он опубликовал фото в кузове автомобиля с остатками двигателя, деталями и двумя характерными хвостами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

Ким уточнил, что это была работа именно мобильных охотников, а не ПВО.

Не скажу, кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами, – писал Ким. Поделиться

Какая западная ПВО в Украине считается лучшей

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.

Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.

Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам практически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевое обслуживание и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарею, она не полноценна, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может, – отмечает Игнат. Поделиться

Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.