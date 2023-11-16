Охота начата. На фронт отправили мобильных охотников за дронами – видео

ВСУ получили новую партию мобильных охотников за вражескими дронами, которыми РФ атакует Украину.
Мобильные охотники за дронами
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть колонну пикапов Mitsubish с мобильными охотниками за дронами-камикадзе.
Ранее Ким сообщал о первых результатах работы мобильных охотников за дронами-камикадзе. В частности, он опубликовал фото в кузове автомобиля с остатками двигателя, деталями и двумя характерными хвостами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".
Ким уточнил, что это была работа именно мобильных охотников, а не ПВО.
Какая западная ПВО в Украине считается лучшей
По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.
Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.
Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.
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