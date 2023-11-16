Охота начата. На фронт отправили мобильных охотников за дронами – видео
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Украина
Дата публикации

Охота начата. На фронт отправили мобильных охотников за дронами – видео

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Техника
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ВСУ получили новую партию мобильных охотников за вражескими дронами, которыми РФ атакует Украину.

Мобильные охотники за дронами

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть колонну пикапов Mitsubish с мобильными охотниками за дронами-камикадзе.

Первые охотники уехали. «Ни пуха, ни пера», – написал Ким.

Ранее Ким сообщал о первых результатах работы мобильных охотников за дронами-камикадзе. В частности, он опубликовал фото в кузове автомобиля с остатками двигателя, деталями и двумя характерными хвостами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

Ким уточнил, что это была работа именно мобильных охотников, а не ПВО.

Не скажу, кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами, – писал Ким.

Какая западная ПВО в Украине считается лучшей

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, наилучшей системой считается немецкая IRIS-T.

Он отметил, что в случае размещения комплекса в нужное время и в правильном месте, одной системы может быть достаточно, чтобы отразить вражескую воздушную атаку.

Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам практически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевое обслуживание и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарею, она не полноценна, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может, – отмечает Игнат.

Он подчеркнул, что в Украину продолжают поступать новые образцы западных вооружений, усиливающие защиту на том или ином направлении.

Лучший на сегодняшний день – комплекс IRIS-T немецкого производства – самый новый фактически на той модели, которую мы получили. Радар прекрасен, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья – за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже, – отмечает Игнат.

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