Полювання розпочато. На фронт відправили мобільних мисливців за дронами — відео

Мобільні мисливці за дронами

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, на якому можна побачити колону пікапів Mitsubish з мобільними мисливцями за дронами-камікадзе.

Перші мисливці поїхали. «Ни пуха, ни пера», – написав Кім. Поширити

Раніше, Кім повідомляв про перші результати роботи мобільних мисливців за дронами-камікадзе. Зокрема, він опублікував фото в кузові автомобіля із залишками двигуна, деталями та двома характерними хвостами іранських дронів-камікадзе Shahed-136, маркованих як "Герань-2".

Кім уточнив, що це була робота саме мобільних мисливців, а не ППО.

Не скажу, хто і де у нас, але це перший результат не ППО, а мобільних мисливців за мопедами, – писав Кім. Поширити

Яка західна ППО в Україні вважається найкращою

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, наразі найкращою системою вважається німецька IRIS-T.

Він зазначив, що у разі розміщення комплексу в потрібний час і у правильному місці, однієї системи може бути достатньо щоб відбити ворожу повітряну атаку.

Комплекси NASAMS і IRIS-T прийшли до нас фактично одночасно в момент, коли росіяни почали обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. IRIS-T був один, NASAMS було два підрозділи. Підрозділ може бути різний, головне — це радар, який бачить повітряні цілі, повітряну обстановку і передає дані на командний пункт, де сидить бойова обслуга і, відповідно, пускові установки. Потім уже робота без людей іде, установки перебувають на певній відстані від радара і командного пункту. Командний пункт і пускова – це вже можна вважати батарея, вона не повноцінна, але вже працює. Сама пускова NASAMS працювати не може, - зазначає Ігнат. Поширити

Він підкреслив, що до України продовжують надходити нові зразки західних озброєнь, які посилюють захист на тому чи іншому напрямку.