Полювання розпочато. На фронт відправили мобільних мисливців за дронами — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Полювання розпочато. На фронт відправили мобільних мисливців за дронами — відео

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Техніка

ЗСУ отримали нову партію мобільних мисливців за ворожими дронами, якими РФ атакує Україну.

Мобільні мисливці за дронами

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, на якому можна побачити колону пікапів Mitsubish з мобільними мисливцями за дронами-камікадзе.

Перші мисливці поїхали. «Ни пуха, ни пера», – написав Кім.

Раніше, Кім повідомляв про перші результати роботи мобільних мисливців за дронами-камікадзе. Зокрема, він опублікував фото в кузові автомобіля із залишками двигуна, деталями та двома характерними хвостами іранських дронів-камікадзе Shahed-136, маркованих як "Герань-2".

Кім уточнив, що це була робота саме мобільних мисливців, а не ППО.

Не скажу, хто і де у нас, але це перший результат не ППО, а мобільних мисливців за мопедами, – писав Кім.

Яка західна ППО в Україні вважається найкращою

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, наразі найкращою системою вважається німецька IRIS-T.

Він зазначив, що у разі розміщення комплексу в потрібний час і у правильному місці, однієї системи може бути достатньо щоб відбити ворожу повітряну атаку.

Комплекси NASAMS і IRIS-T прийшли до нас фактично одночасно в момент, коли росіяни почали обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. IRIS-T був один, NASAMS було два підрозділи. Підрозділ може бути різний, головне — це радар, який бачить повітряні цілі, повітряну обстановку і передає дані на командний пункт, де сидить бойова обслуга і, відповідно, пускові установки. Потім уже робота без людей іде, установки перебувають на певній відстані від радара і командного пункту. Командний пункт і пускова – це вже можна вважати батарея, вона не повноцінна, але вже працює. Сама пускова NASAMS працювати не може, - зазначає Ігнат.

Він підкреслив, що до України продовжують надходити нові зразки західних озброєнь, які посилюють захист на тому чи іншому напрямку.

Найкращий на сьогоднішній день – комплекс IRIS-T німецького виробництва — найновіший фактично на тій моделі, яку ми отримали. Радар прекрасний, наші зенітники мені сказали, що він бачить маленького горобця – за сотню кілометрів може розрізнити. IRIS-T працює на результат, близький до 100%. NASAMS, у принципі, не гірше, - зазначає Ігнат.

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