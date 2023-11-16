Полювання розпочато. На фронт відправили мобільних мисливців за дронами — відео

ЗСУ отримали нову партію мобільних мисливців за ворожими дронами, якими РФ атакує Україну.
Мобільні мисливці за дронами
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, на якому можна побачити колону пікапів Mitsubish з мобільними мисливцями за дронами-камікадзе.
Раніше, Кім повідомляв про перші результати роботи мобільних мисливців за дронами-камікадзе. Зокрема, він опублікував фото в кузові автомобіля із залишками двигуна, деталями та двома характерними хвостами іранських дронів-камікадзе Shahed-136, маркованих як "Герань-2".
Кім уточнив, що це була робота саме мобільних мисливців, а не ППО.
Яка західна ППО в Україні вважається найкращою
За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, наразі найкращою системою вважається німецька IRIS-T.
Він зазначив, що у разі розміщення комплексу в потрібний час і у правильному місці, однієї системи може бути достатньо щоб відбити ворожу повітряну атаку.
Він підкреслив, що до України продовжують надходити нові зразки західних озброєнь, які посилюють захист на тому чи іншому напрямку.
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