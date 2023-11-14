Танки Leopard, дрони та вантажівки. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5.

Що увійшло до нового військової допомоги

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До пакету увійшли зокрема:

10 танків Leopard 1A5

14 автомобілів Bandvagn 206

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance

1 танк Winsent 1 для розмінування

10 БПЛА VECTOR

14 наземних оглядових радарів GO12

3 машини охорони кордону

4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи

16 вантажівок Zetros

13 вантажівок MAN TGS

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.

Напередодні стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку

Як заявив на речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.

Він зазначив, що IRIS-Т – найновіші комплекси, які є у ЗСУ на озброєнні та які Німеччина виробляє для України. І незважаючи на те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними і дуже потужними комплексами.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.