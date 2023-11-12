У бюджет Німеччини на 2024 рік внесли додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України — Bild

Німеччина у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Замість запланованих 4 мільярдів євро буде 8 мільярдів. Відповідні зміни вже внесли у бюджет.

У Німеччині виділять нові кошта ни допомогу Україні

Bild з посиланням на джерела у Міноборони Німеччини повідомляє, що наступного тижня Бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про чотири мільярди.

Як зазначає видання, спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачав, що у федеральному бюджеті на 2024 рік буде виділено лише 4 млрд на військову допомогу України, однак майже всі гроші були б витрачені на вже обіцяні проєкти.

На нову допомогу залишалося лише 120 млн.

Міністр оборони Борис Пісторіус не погодився з цим й ініціював виділення додаткових 5 мільярдів євро в ході бюджетних переговорів. Однак вдалося погодили поки тільки 4 млрд.

Крім того, є два мільярди євро, які Міністерство оборони може витратити як так звані дозволи на зобов’язання для довгострокових оборонних контрактів.

Зміни у бюджеті означають, що Київ отримає більше зброї та боєприпасів, додають в Bild.

Військова допомога Україні

Німеччина допомагає Україні поставками зі складів Бундесверу, німецької промисловості, а також спільними з партнерами поставками.

Серед переданої допомоги - 60 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами, 20 бойових танків LEOPARD 1 A5, 18 бойових танків Leopard 2 A6 з боєприпасами, 54 бронетранспортери M113, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

З систем ППО - 3 системи IRIS-T SLM та 2 пускові установки PATRIOT, 49 зенітних САУ GEPARD.