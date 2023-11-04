У Німеччині росіяни напали на українців
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У Німеччині росіяни напали на українців

бійка

У німецькому місті Бремен сім громадян РФ навмисно спровокували та напали на чотирьох українців.

Група росіян напала на українців у Німеччині

Згідно з даними німецького видання Bild, подія сталася ще ввечері 31 жовтня.

Четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.

Як вдалося дізнатися журналістам, семеро громадян РФ робили все можливе, щоб влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії"), а потім накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли, - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Окрім того, наголошується, що своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

У Польщі також були подібні інциденти

Ще 8 вересня стало відомо, що поліція польського Гданська затримала трьох осіб, які скоїли напад на українських дітей.

За словами польський поліцейських, їм повідомили про напад на дівчину-підлітка.

Повідомляється, що 26-річна громадянка РФ підійшла до жертви і без жодної причини почала бити її кулаками по обличчю і голові. Ба більше, вона кинула в неї телефон дівчини, пошкодивши його.

За подругу заступився одноліток, за що на нього напали двоє чоловіків. "Зловмисники кілька разів вдарили і душили його, розбивши при цьому окуляри, а також викинули у воду чохол від телефона, – розповіла молодший шериф Магдалена Циска з Гданського міського відділу поліції.

Поліцейські одразу прибули на місце події та затримали громадянку РФ, яка скоїла напад.

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