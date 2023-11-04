У Німеччині росіяни напали на українців

У німецькому місті Бремен сім громадян РФ навмисно спровокували та напали на чотирьох українців.
Група росіян напала на українців у Німеччині
Згідно з даними німецького видання Bild, подія сталася ще ввечері 31 жовтня.
Четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.
Як вдалося дізнатися журналістам, семеро громадян РФ робили все можливе, щоб влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії"), а потім накинулися на українців.
Окрім того, наголошується, що своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.
У Польщі також були подібні інциденти
Ще 8 вересня стало відомо, що поліція польського Гданська затримала трьох осіб, які скоїли напад на українських дітей.
За словами польський поліцейських, їм повідомили про напад на дівчину-підлітка.
Повідомляється, що 26-річна громадянка РФ підійшла до жертви і без жодної причини почала бити її кулаками по обличчю і голові. Ба більше, вона кинула в неї телефон дівчини, пошкодивши його.
Поліцейські одразу прибули на місце події та затримали громадянку РФ, яка скоїла напад.
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