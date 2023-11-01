У ГУР заявили про загрозу нападу з території Білорусі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що найближчим часом загрози нападу з території Білорусі немає.

Чи є загроза нападу з Білорусі

Глобально ситуація не змінилась. Найближчим часом загрози, про яку часто намагались вкидати різноманітні російські ІПСО, про напад з боку Білорусі - немає, – запевнив представник ГУР. Поширити

За його словами, цей напрямок активно відстежуються, ситуація моніториться, а український кордон укріплюється.

Він додав, що на цьому напрямку ситуація контрольована.

Білорусь проводить спільні з РФ навчання

Військові навчання Білорусі та Росії, які проходять на білоруських полігонах, у неділю були продовжені до 15 жовтня.

Про це повідомляється у телеграм-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі.

Зазначається, що полігони «Доманово» (Івацевицький район) та «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) функціонували безперервно, тоді як для деяких інших 7 та 8 жовтня були оголошені вихідні.

Білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.

Як повідомлялося, востаннє Білорусь продовжувала військові навчання з РФ 24 вересня.