У ГУР заявили про загрозу нападу з території Білорусі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що найближчим часом загрози нападу з території Білорусі немає.
Чи є загроза нападу з Білорусі
За його словами, цей напрямок активно відстежуються, ситуація моніториться, а український кордон укріплюється.
Він додав, що на цьому напрямку ситуація контрольована.
Білорусь проводить спільні з РФ навчання
Військові навчання Білорусі та Росії, які проходять на білоруських полігонах, у неділю були продовжені до 15 жовтня.
Про це повідомляється у телеграм-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».
Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі.
Зазначається, що полігони «Доманово» (Івацевицький район) та «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) функціонували безперервно, тоді як для деяких інших 7 та 8 жовтня були оголошені вихідні.
Білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.
Як повідомлялося, востаннє Білорусь продовжувала військові навчання з РФ 24 вересня.
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