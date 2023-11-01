В ГУР заявили об угрозе нападения с территории Беларуси

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время угрозы нападения на территории Беларуси нет.

Есть ли угроза нападения из Беларуси

Глобально ситуация не поменялась. В ближайшее время угрозы, о которой часто пытались вбрасывать различные российские ИПСО, о нападении со стороны Беларуси нет, – заверил представитель ГУР. Поделиться

По его словам, это направление активно отслеживается, ситуация мониторится, а украинская граница укрепляется.

Он добавил, что в этом направлении ситуация контролируемая.

Беларусь проводит совместные с РФ учения

Военные учения Беларуси и России, проходящие на белорусских полигонах, в воскресенье были продолжены до 15 октября.

Об этом сообщается в телеграмм-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.

Отмечается, что полигоны Доманово (Ивацевичский район) и Обуз-Лесновский (Барановичский район) функционировали непрерывно, тогда как для некоторых других 7 и 8 октября были объявлены выходные.

Белорусско-российские военные учения проходят непрерывно с 29 апреля 2022 года. Их продолжительность будет составлять уже 76 недель, говорится в сообщении.

Как сообщалось, последний раз Беларусь продолжала военные учения с РФ 24 сентября.