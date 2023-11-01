В ГУР заявили об угрозе нападения с территории Беларуси

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время угрозы нападения на территории Беларуси нет.
Есть ли угроза нападения из Беларуси
По его словам, это направление активно отслеживается, ситуация мониторится, а украинская граница укрепляется.
Он добавил, что в этом направлении ситуация контролируемая.
Беларусь проводит совместные с РФ учения
Военные учения Беларуси и России, проходящие на белорусских полигонах, в воскресенье были продолжены до 15 октября.
Об этом сообщается в телеграмм-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.
Отмечается, что полигоны Доманово (Ивацевичский район) и Обуз-Лесновский (Барановичский район) функционировали непрерывно, тогда как для некоторых других 7 и 8 октября были объявлены выходные.
Белорусско-российские военные учения проходят непрерывно с 29 апреля 2022 года. Их продолжительность будет составлять уже 76 недель, говорится в сообщении.
Как сообщалось, последний раз Беларусь продолжала военные учения с РФ 24 сентября.
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