В Германии россияне напали на украинцев

В немецком городе Бремен семь граждан РФ намеренно спровоцировали и напали на четырех украинцев.

Группа россиян напала на украинцев в Германии

Согласно данным немецкого издания Bild, событие произошло еще вечером 31 октября.

Четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян.

Как удалось узнать журналистам, семеро граждан РФ делали все возможное, чтобы устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), а затем набросились на украинцев.

Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись, - сказано в сообщении СМИ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что своевременно извещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.

В Польше также были подобные инциденты

Еще 8 сентября стало известно, что полиция польского Гданьска задержала трех человек, совершивших нападение на украинских детей.

По словам польских полицейских, им сообщили о нападении на девушку-подростка.

Сообщается, что 26-летняя гражданка РФ подошла к жертве и без всякой причины принялась бить ее кулаками по лицу и голове. Более того, она бросила в нее телефон девушки, повредив его.

За подругу вступился сверстник, за что на него напали двое мужчин. Злоумышленники несколько раз ударили и душили его, разбив при этом очки, а также выбросили в воду чехол от телефона, – рассказала младший шериф Магдалена Циска из Гданьского городского отдела полиции. Поделиться

Полицейские сразу прибыли на место происшествия и задержали гражданку РФ, совершившую нападение.