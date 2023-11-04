В Германии россияне напали на украинцев

В немецком городе Бремен семь граждан РФ намеренно спровоцировали и напали на четырех украинцев.
Группа россиян напала на украинцев в Германии
Согласно данным немецкого издания Bild, событие произошло еще вечером 31 октября.
Четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян.
Как удалось узнать журналистам, семеро граждан РФ делали все возможное, чтобы устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), а затем набросились на украинцев.
Кроме того, сообщается, что своевременно извещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.
В Польше также были подобные инциденты
Еще 8 сентября стало известно, что полиция польского Гданьска задержала трех человек, совершивших нападение на украинских детей.
По словам польских полицейских, им сообщили о нападении на девушку-подростка.
Сообщается, что 26-летняя гражданка РФ подошла к жертве и без всякой причины принялась бить ее кулаками по лицу и голове. Более того, она бросила в нее телефон девушки, повредив его.
Полицейские сразу прибыли на место происшествия и задержали гражданку РФ, совершившую нападение.
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