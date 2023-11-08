У Німеччині назвали умови початку переговорів щодо вступу України у ЄС

У Німеччині заявили, що рішення країн ЄС щодо членства України залежатиме від прогресу у виконанні необхідних реформ та ще одного фактора.

Від чого залежатиме рішення щодо вступу України до ЄС

За словами прессекретаря уряду Німеччини, початок переговорів залежатиме від успішного виконання Україною необхідних реформ та інших критеріїв для набуття права на вступ.

Він також додава, що Німеччина ретельно вивчатиме рекомендації Єврокомісії перед прийняттям рішення щодо початку переговорів відносно членства України.

У Польщі погрожують заблокувати вступ України до ЄС та висувають умови

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що його країна не підтримає членство України без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Він зазначив, що процес ексгумації вже розпочався на першій ділянці в селі Пужники на Тернопільщині.

Яблонський наголосив, що влада Польщі продовжуватиме працювати над швидкою видачею дозволу на ексгумацію.

На нашу думку, без розв'язання цього питання, і багато українців це також вже усвідомлюють, Україні немає чого мріяти про вступ до Євросоюзу, - підкреслив польський дипломат. Поширити

Він також додав, що без розв'язання питання ексгумації неможливо будувати довгострокове примирення з Україною, і влада Польщі підкреслюватиме цей факт.

Що в Єврокомісії кажуть про прогрес у проведенні реформ Україною

За словами президента ЄК Урсули фон дер Ляєн у відповідь звинувачення її попередника Жана-Клода Юнкера про високий рівень корупції зазначила, що успіх впроваджуваних Києвом реформ вражає.

Ці реформи вражають. Вони боролися з корупцією, відмиванням грошей, зміцнюючи правову систему. Це все частина реформ, результати яких ми бачимо в повсякденному житті в Україні, тому вони не просто ухвалили закони, а впроваджують їх, тому саме зараз потрібно розпочати переговори про вступ, - підкреслює фон дер Ляєн. Поширити

Вона також нагадала про те, що Україна зараз веде війну проти РФ, яка розпочала агресію проти неї.