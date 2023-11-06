Рекордний контракт. Компанія Cybergun поставить зброю для ЗСУ на 36 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Рекордний контракт. Компанія Cybergun поставить зброю для ЗСУ на 36 млн євро

Cybergun
Джерело:  Cybergun

Французька оборонна компанія Verney-Carron – дочірнє підприємство Cybergun – підписала контракт з Україною на 36 млн євро. Зброярі поставлять ЗСУ гранатомети, снайперські та штурмові гвинтівки. 

Cybergun виготовлятиме зброю для ЗСУ

Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 млн євро на поставку Україні озброєння.

Про це повідомила пресслужба компанії

Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Договір передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Україна зможе отримати від Франції більше САУ Caesar 

За словами гендиректора компанії  Nexter Group, віцепрезидента французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі, планується утричі збільшити виробництво САУ Caesar, у тому числі, для задовільнення потреб українських військових. 

Під час зустрічі на полях Форуму оборонних індустрій Шамуссі зазначив, що Україна, скоріш за все, отримає від Франції більше САУ Caesar.

Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум, полягає в тому, щоб зрозуміти що робити далі з точки зору місцевого виробництва, – наголосив гендиректор Nexter Group.

Він також підкреслив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України.

У рамках цієї угоди усі українські та французькі оборонні компанії отримають змогу підписувати індивідуальні угоди.

Caesar дуже потужна і пристосована до використання вашими військовими. Тому я припускаю, що буде більше поставок Caesar. Ми запровадили кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. З початку війни ми утричі збільшили виробництво САУ Caesar, та удвічі збільшили виробництво боєприпасів. Адже наша спільна єдина мета – допомогти Україні, – наголосив Шамуссі.

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