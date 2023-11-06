Рекордный договор. Компания Cybergun поставит оружие для ВСУ на 36 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Рекордный договор. Компания Cybergun поставит оружие для ВСУ на 36 млн евро

Cybergun
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Источник:  Cybergun

Французская оборонная компания Verney-Carron – дочернее предприятие Cybergun – подписала контракт с Украиной на 36 млн евро. Оружейники поставят ВСУ гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки.

Cybergun будет производить оружие для ВСУ

Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 млн евро на поставку Украине вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".

Договор предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, двух тысяч снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Первые серийные поставки планируется начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта, при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.

Украина сможет получить от Франции больше САУ Caesar

По словам гендиректора компании Nexter Group, вице-президента французской ассоциации оборонной промышленности Николя Шамусси, планируется втрое увеличить производство САУ Caesar, в том числе, для удовлетворения потребностей украинских военных.

В ходе встречи на полях Форума оборонных индустрий Шамусси отметил, что Украина, скорее всего, получит от Франции больше САУ Caesar.

Мы поставили Украине разные системы вооружений, запчасти и научили украинских воинов обслуживанию и ремонту наших систем. Сейчас мы продолжаем отправлять запчасти. Поэтому этот форум состоит в том, чтобы понять, что делать дальше с точки зрения местного производства, – подчеркнул гендиректор Nexter Group.

Он также подчеркнул, что подписал соглашение с Управлением оборонных закупок Украины.

В рамках этого соглашения, все украинские и французские оборонные компании получат возможность подписывать индивидуальные соглашения.

Caesar очень мощная и приспособленная к использованию вашими военными. Поэтому я предполагаю, что будет больше поставок Caesar. Мы ввели кардинальные изменения в промышленном процессе по увеличению возможностей производства. С начала войны мы втрое увеличили производство САУ Caesar и вдвое увеличили производство боеприпасов. Ведь наша общая единственная цель – помочь Украине, – подчеркнул Шамусси.

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