Рекордный договор. Компания Cybergun поставит оружие для ВСУ на 36 млн евро

Французская оборонная компания Verney-Carron – дочернее предприятие Cybergun – подписала контракт с Украиной на 36 млн евро. Оружейники поставят ВСУ гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки.
Cybergun будет производить оружие для ВСУ
Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 млн евро на поставку Украине вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба компании
Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".
Договор предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, двух тысяч снайперских винтовок и 400 гранатометов.
Первые серийные поставки планируется начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта, при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.
Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.
Украина сможет получить от Франции больше САУ Caesar
По словам гендиректора компании Nexter Group, вице-президента французской ассоциации оборонной промышленности Николя Шамусси, планируется втрое увеличить производство САУ Caesar, в том числе, для удовлетворения потребностей украинских военных.
В ходе встречи на полях Форума оборонных индустрий Шамусси отметил, что Украина, скорее всего, получит от Франции больше САУ Caesar.
Он также подчеркнул, что подписал соглашение с Управлением оборонных закупок Украины.
В рамках этого соглашения, все украинские и французские оборонные компании получат возможность подписывать индивидуальные соглашения.
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