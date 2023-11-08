В Германии назвали условия начала переговоров по вступлению Украины в ЕС
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В Германии назвали условия начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Германия и Евросоюз
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Источник:  Sky News

В Германии заявили, что решение стран ЕС по членству Украины будет зависеть от прогресса в выполнении необходимых реформ и еще одного фактора.

От чего будет зависеть решение о вступлении Украины в ЕС

По словам пресс-секретаря правительства Германии, начало переговоров будет зависеть от успешного выполнения Украиной необходимых реформ и других критериев для получения права на вступление.

Он также добавила, что Германия будет тщательно изучать рекомендации Еврокомиссии перед принятием решения о начале переговоров по членству Украины.

В Польше угрожают заблокировать вступление Украины в ЕС и выдвигают условия

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна не поддержит членство Украины без решения вопроса о эксгумации жертв Волынской трагедии.

Он отметил, что процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники Тернопольской области.

Яблонский подчеркнул, что власти Польши будут продолжать работать над скорейшей выдачей разрешения на эксгумацию.

По нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это тоже уже осознают, Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз, - подчеркнул польский дипломат.

Он также добавил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.

Что в Еврокомиссии говорят о прогрессе в проведении реформ по Украине

По словам президента ЕК Урсули фон дер Ляен в ответ на обвинение ее предшественника Жана-Клода Юнкера о высоком уровне коррупции отметила, что успех внедряемых Киевом реформ поражает.

Эти реформы поражают. Они боролись с коррупцией, отмыванием денег, укрепляя правовую систему. Это все часть реформ, результаты которых мы видим в повседневной жизни в Украине, поэтому они не просто приняли законы, а внедряют их, поэтому сейчас нужно начать переговоры о вступлении, - подчеркивает фон дер Ляен.

Она также напомнила о том, что Украина сейчас ведет войну против РФ, начавшей агрессию против нее.

Украина ведет еще одно поразительное сражение, и это касается ситуации, когда Россия ведет захватническую войну против Украины, и мы еще раз хотим послать очень четкий сигнал европейской поддержки, - отметила глава ЕК.

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