В Германии назвали условия начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

В Германии заявили, что решение стран ЕС по членству Украины будет зависеть от прогресса в выполнении необходимых реформ и еще одного фактора.
От чего будет зависеть решение о вступлении Украины в ЕС
По словам пресс-секретаря правительства Германии, начало переговоров будет зависеть от успешного выполнения Украиной необходимых реформ и других критериев для получения права на вступление.
Он также добавила, что Германия будет тщательно изучать рекомендации Еврокомиссии перед принятием решения о начале переговоров по членству Украины.
В Польше угрожают заблокировать вступление Украины в ЕС и выдвигают условия
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна не поддержит членство Украины без решения вопроса о эксгумации жертв Волынской трагедии.
Он отметил, что процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники Тернопольской области.
Яблонский подчеркнул, что власти Польши будут продолжать работать над скорейшей выдачей разрешения на эксгумацию.
Он также добавил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.
Что в Еврокомиссии говорят о прогрессе в проведении реформ по Украине
По словам президента ЕК Урсули фон дер Ляен в ответ на обвинение ее предшественника Жана-Клода Юнкера о высоком уровне коррупции отметила, что успех внедряемых Киевом реформ поражает.
Она также напомнила о том, что Украина сейчас ведет войну против РФ, начавшей агрессию против нее.
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