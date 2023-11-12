В бюджет Германии на 2024 год внесли дополнительные 4 млрд евро на военную поддержку Украины — Bild

Германия в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Вместо запланированных 4 миллиарда евро будет 8 миллиардов. Соответствующие изменения уже были внесены в бюджет.

В Германии выделят новые средства помощи Украине

Bild со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщает, что на следующей неделе Бюджетный комитет официально примет решение о четырех миллиардах.

Как отмечает издание, первоначально министр финансов Кристиан Линднер предусматривал, что в федеральном бюджете на 2024 год будет выделено лишь 4 млрд на военную помощь Украины, однако почти все деньги были бы потрачены на уже обещанные проекты.

На новую помощь оставалось всего 120 млн.

Министр обороны Борис Писториус не согласился с этим и инициировал выделение дополнительных 5 миллиардов евро в ходе бюджетных переговоров. Однако удалось согласовать пока только 4 млрд.

Кроме того, есть два миллиарда евро, которые Министерство обороны может потратить как так называемые разрешения на обязательства по долгосрочным оборонным контрактам.

Изменения бюджета означают, что Киев получит больше оружия и боеприпасов, добавляют в Bild.

Военная помощь Украине

Германия помогает Украине поставками из складов Бундесвера, немецкой промышленности, а также совместными с партнерами поставками.

Среди переданной помощи - 60 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами, 20 боевых танков LEOPARD 1 A5, 18 боевых танков Leopard 2 A6 с боеприпасами, 54 бронетранспортера M113, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО0) 00.

Из систем ПВО – 3 системы IRIS-T SLM и 2 пусковые установки PATRIOT, 49 зенитных САУ GEPARD.