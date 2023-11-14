Танки Leopard, дроны и грузовики. Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5.
Что вошло в новую военную помощь
Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В пакет вошли в частности:
10 танков Leopard 1A5
14 автомобилей Bandvagn 206
5 гусеничных носителей Warthog Ambulance
1 танк Winsent 1 для разминирования
10 БПЛА VECTOR
14 наземных смотровых радаров GO12
3 машины охраны границы
4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа
16 грузовиков Zetros
13 грузовиков MAN TGS
1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.
Помощь Германии Украине
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружений.
Накануне стало известно, что до конца 2023 г. Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой.
Как заявил на пресс-конференции Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 года дополнительно отправит Украине усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой.
Он отметил, что IRIS-Т – новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении и которые Германия производит для Украины. И, несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они являются полноценными и очень мощными комплексами.
Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление страны.
Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.
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