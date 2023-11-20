Стійкий до російського РЕБ. Український дрон Backfire готують до серійного виробництва

Український ударний дрон Backfire пройшов комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Безпілотник є стійким до російського РЕБ.

Що відомо про український дрон Backfire

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1.

БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Поширити

Він має GPS-антену, яку майже неможливо заглушити. Через це він є стійким до російських засобів РЕБу.

Крім цього, росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди через повну автономність безпілотника.

Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА. Поширити

Backfire пройшов комісію Міноборони. Держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА.

Виробництво дронів в Україні

У 2023 році Кабімін виділив 40 млрд грн на українське виробництво БпЛА. На 2024 рік держава планує витратити 43,3 млрд грн на виготовлення морських дронів та безпілотників.

Відомо, що з лютого 2022 року Міноборони прийняло на озброєння щонайменше 28 моделей українських безпілотників.

Серед них дев'ять моделей дронів-камікадзе, серед яких три — літакового типу, а також шість моделей FPV-дронів.