ВСУ ликвидировали 1250 российских окупантов за сутки — сводка Генштаба

За прошедшие сутки, 16 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1250 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 346 070 единиц личного состава.

Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 346 070 (+1250) человек ликвидировано;

танков – 5739 (+19) ед;

боевых бронированных машин – 10692 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 8137 (+37) ед.;

РСЗО – 923 (+3) ед.;

средства ПВО – 609 (+4) ед.;

самолетов – 324 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40) ед.;

крылатые ракеты – 1610 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед;

подлодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10766 (+56) ед;

специальная техника – 1194 (+4) ед.

Какая ситуация на фронте?

Всего враг нанес 4 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 34 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены.

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар 7 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

Авиационные удары получили: Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Миньковка, Дружба, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак кафиров в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.