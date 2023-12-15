ВСУ отразили 82 атаки армии РФ и нанесли удары по вражеским позициям — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 82 атаки армии РФ и нанесли удары по вражеским позициям — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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Украинские военные в течение суток 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

В то же время преступная армия РФ нанесла 2 ракетных и 11 авиаударов, совершила 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Кружок, Волфин, Покровка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

  • На Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак кафиров в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

  • На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили семь атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Крынки, Ивановка, Тягинка, Антоновка и областной центр Херсонской области.

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