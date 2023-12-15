ВСУ отразили 82 атаки армии РФ и нанесли удары по вражеским позициям — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

В то же время преступная армия РФ нанесла 2 ракетных и 11 авиаударов, совершила 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

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