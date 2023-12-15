ЗСУ відбили 82 атаки армії РФ та завдали ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби 82 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали ударів по семи районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдають артилерійських ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

У той же час злочинна армія РФ завдала 2 ракетних та 11 авіаударів, здійснила 17 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту