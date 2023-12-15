Здала окупантам поранених бійців ЗСУ. Лікарка з Маріуполя отримала довічне ув'язнення
Категорія
Україна
Дата публікації

Здала окупантам поранених бійців ЗСУ. Лікарка з Маріуполя отримала довічне ув'язнення

СБУ
Суд

Під час боїв за місто у березні 2022 року Валентина Чехова «здала» рашистам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

Зрадниця отримала довічне ув’язнення

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримала лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога.

Про це пресслужба СБУ повідомила у Facebook.

Під час боїв за місто у березні 2022 року посадовиця «здала» рашистам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним «Осетин» намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію.

Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті.

Однак Чехова під час «палатного» обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього рашисти ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала «Осетину» на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до «повільної смерті». В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни «вартових», яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала «заохочення» у вигляді «призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення» захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

Оскільки зрадниця перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

СБУ повідомила про підозру окупаційній посадовиці

Як зазначається, у лавах "Юнармії" дітям нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України.

Зокрема "юнармійців" навчають тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку й загалом готують до війни проти України.

Як пише СБУ, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" терористи планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

Щоб виконати "рознарядку" Москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора, – пише пресслужба.

У разі відмови з боку батьків, останнім погрожують "зверненням" до каральних органів Росії на території півострова.

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