Коригував ворожі удари по Миколаєву. СБУ затримала російського агента

СБУ затримала ще одного агента головного управління генштабу Збройних сил РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.

СБУ затримала колаборанта у Миколаєві

Як зазначається, російський агент намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх «кураторів» з російського гру 10 тис. грн «авансу» на власну банківську картку.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки.

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих «планів» – встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам, – повідомили в СБУ. Поширити

Що відомо про затриманого зрадника

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини і вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт «куратора» з російського гру та «умовні фрази», які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.

Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.