Корректировал вражеские удары по Николаеву. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала еще одного агента главного управления генштаба Вооруженных сил РФ, разведывавшего позиции и маршруты движения Сил обороны в Николаевской области.

СБУ задержала коллаборанта в Николаеве

Как отмечается, российский агент пытался найти возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Для выполнения этой задачи вражеский агент получил от своих «кураторов» по российской игре 10 тыс. грн «аванса» на собственную банковскую карточку.

Разведданные требовались агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

После выполнения всех враждебных задач оккупанты обещали «эвакуировать» своего приспешника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации этих «планов» – установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам, – сообщили в СБУ. Поделиться

Что известно о задержанном предателе

По данным следствия, задержан местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсона и уже долгое время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков родственники передали фигуранту контакт «куратора» с русской игрой и «условные фразы», которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом.

Во время обыска у изъятого изъятого мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.