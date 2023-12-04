Корректировал ракетные удары по Киеву. СБУ задержала агента ФСБ РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал ракетные удары по Киеву. СБУ задержала агента ФСБ РФ

СБУ
СБУ
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Именно по координатам предателя 31 декабря 2022 года армия РФ нанесла ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Агент ФСБ корректировал ракетные удары в Украину

Служба безопасности задержала агента ФСБ, которого завербовали в России и отправили в Украину для разведывательно-подрывной деятельности.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус волонтера и выехал в Россию через третьи страны.

В ходе пересечения границы с РФ мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Чтобы подтвердить свою преданность оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

И уже через несколько дней захватчики совершили по этой «локации» воздушную атаку.

После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную «эвакуацию» в страну-агрессор.

Для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник «втемную» использовал своих родственников, которые там проживали. «Нужные» сведения расспрашивал из-за бытовых разговоров.

А в столице самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

В ходе обысков у фигуранта изъято:

  • российскую символику;

  • нотариально удостоверенные в РФ личные документы, необходимые для оформления гражданства страны-агрессора;

  • мобильный телефон, в котором размещалась его переписка с московским «куратором» из ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ обнаружили "консерву" ФСБ

Контрразведчики Службы безопасности задержали «расконсервированного» агента ФСБ, больше года находившегося в «режиме ожидания» на приграничной территории Черниговщины.

С октября 2023 года по указанию российской спецслужбы агент приступил к сбору разведданных о дислокации украинских защитников в регионе.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничной Украине и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

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