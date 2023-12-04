Корректировал ракетные удары по Киеву. СБУ задержала агента ФСБ РФ

Именно по координатам предателя 31 декабря 2022 года армия РФ нанесла ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Агент ФСБ корректировал ракетные удары в Украину

Служба безопасности задержала агента ФСБ, которого завербовали в России и отправили в Украину для разведывательно-подрывной деятельности.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус волонтера и выехал в Россию через третьи страны. Поделиться

В ходе пересечения границы с РФ мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Чтобы подтвердить свою преданность оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

И уже через несколько дней захватчики совершили по этой «локации» воздушную атаку.

После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных. Поделиться

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную «эвакуацию» в страну-агрессор. Поделиться

Для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник «втемную» использовал своих родственников, которые там проживали. «Нужные» сведения расспрашивал из-за бытовых разговоров.

А в столице самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

В ходе обысков у фигуранта изъято:

российскую символику;

нотариально удостоверенные в РФ личные документы, необходимые для оформления гражданства страны-агрессора;

мобильный телефон, в котором размещалась его переписка с московским «куратором» из ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ обнаружили "консерву" ФСБ

Контрразведчики Службы безопасности задержали «расконсервированного» агента ФСБ, больше года находившегося в «режиме ожидания» на приграничной территории Черниговщины.

С октября 2023 года по указанию российской спецслужбы агент приступил к сбору разведданных о дислокации украинских защитников в регионе.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничной Украине и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.