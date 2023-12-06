СБУ стоит за успешной ликвидацией коллаборанта Попова в Луганске

Спецназовцы СБУ организовали успешный подрыв автомобиля так называемого депутата ЛНР в оккупированном Россией Луганске Олега Попова.
Что известно о ликвидации Попова спецназовцами СБУ
По информации представителей правоохранительных органов, 6 декабря в оккупированном Россией Луганске взорвался автомобиль с так называемым депутатом ЛНР и военным преступником Олегом Поповым.
Кремлевская пропаганда сначала начала заявлять, что Попов якобы получил тяжелые ранения, однако позже признали его смерть.
Отмечается, что в так называемой ЛНР Попов возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны.
Попов родился 16 апреля 1972 г. в Луганске. После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе. Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".
До 2014 занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа. Избирался "депутатом Народного совета ЛНР" первого и третьего созывов.
В начале текущего года пропагандистские СМИ сообщали о якобы возможном покушении на Попова, однако предатель выжил.
Что известно о ликвидации коллаборантов в Луганске
8 ноября во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль бывшего начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который был так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".
От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко – результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.
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