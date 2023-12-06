СБУ стоит за успешной ликвидацией коллаборанта Попова в Луганске
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ стоит за успешной ликвидацией коллаборанта Попова в Луганске

Олег Попов
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Источник:  УНИАН

Спецназовцы СБУ организовали успешный подрыв автомобиля так называемого депутата ЛНР в оккупированном Россией Луганске Олега Попова.

Что известно о ликвидации Попова спецназовцами СБУ

По информации представителей правоохранительных органов, 6 декабря в оккупированном Россией Луганске взорвался автомобиль с так называемым депутатом ЛНР и военным преступником Олегом Поповым.

Кремлевская пропаганда сначала начала заявлять, что Попов якобы получил тяжелые ранения, однако позже признали его смерть.

Это была вполне законная цель, ведь до депутатства Попов руководил многими российскими добробатами, возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев, отмечают представители правоохранительных органов.

Отмечается, что в так называемой ЛНР Попов возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны.

Подрыв руководителя – лучшая реклама эффективности работы этого комитета, – отметили правоохранители.

Попов родился 16 апреля 1972 г. в Луганске. После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе. Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".

До 2014 занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа. Избирался "депутатом Народного совета ЛНР" первого и третьего созывов.

В начале текущего года пропагандистские СМИ сообщали о якобы возможном покушении на Попова, однако предатель выжил.

Что известно о ликвидации коллаборантов в Луганске

8 ноября во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль бывшего начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который был так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко – результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.

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