Бывшего нардепа Киву ликвидировали украинские спецслужбы в России — источники

6 декабря предателя Илья Киву, который был народным депутатом от ОПЗЖ, найден мертвым в селе Супонево под Москвой. Источники сообщают, что одиозного коллаборанта убили из стрелкового оружия спецназовцы СБУ.

Киву нашли мертвым

Бывший народный депутат Украины от "ОПЗЖ" Илья Кив найден мертвым. Его тело вроде бы обнаружили в Подмосковье.

Об этом 6 декабря сообщили российские СМИ. Каких-либо других подробностей пока нет.

В Подмосковье обнаружили тело эксдепутата Верховной Рады Ильи Кивы, об этом сообщают источники, говорится в сообщении. Поделиться

Пока не опубликовано никаких фото или других доказательств. Также нет официальных сообщений о смерти Кивы.

В то же время Telegram-канал "112" также сообщил о смерти скандального беглеца и бывшего нардепа. Отмечается, что тело Кивы обнаружили в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово. На месте работают следователи и выясняют все обстоятельства.

Российский пропагандистский канал РИА также опубликовал информацию о смерти беглого эксдепутата, ссылаясь на экстренные службы. Там уточнили, что тело обнаружили в селе Супонево.

Тело, вероятно, эксдепутат Верховной рады Кивы найдено в подмосковном селе Супонево Одинцовского района, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах, – говорится в сообщении. Поделиться

Издание "Украинская правда" ссылается на источники в силовых ведомствах и сообщает, что Илью Киву ликвидировали спецназовцы СБУ из стрелкового оружия.

Пока СБУ никак не прокомментировала это событие.

Что известно о Киве

Илья Кива является пророссийским экс-нардепом. Он неоднократно отличался скандальными заявлениями, в частности, называл украинцев нищими и обвинял во всех бедах США.

Еще в марте прошлого года одиозный нардеп был объявлен в международный розыск.

А уже в этом году суд признал Илью Киву виновным в государственной измене и не только. Он получил 14 лет заключения заочно с конфискацией имущества.

Поскольку бывший чиновник скрывается на территории России – он выехал туда еще до полномасштабного вторжения оккупантов – применить приговор пока невозможно.