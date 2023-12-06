Колишнього нардепа Киву ліквідували українські спецслужби в Росії — джерела

6 грудня зрадника Іллю Киву, який був народним депутатом від ОПЗЖ, знайдено мертвим у селі Супонєво під Москвою. Джерела повідомляють, що одіозного колаборанта вбили зі стрілецької зброї спецпризначенці СБУ.

Киву знайшли мертвим

Колишнього народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллю Киву знайдено мертвим. Його тіло начебто виявили у Підмосков'ї.

Про це 6 грудня повідомили російські ЗМІ. Якихось інших подробиць наразі немає.

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви, про це повідомляють джерела, – йдеться в повідомленні. Поширити

Наразі не опубліковано ніяких фото чи інших доказів. Також немає офіційних повідомлень щодо смерті Киви.

Водночас Telegram-канал "112" також повідомив про смерть скандального втікача та колишнього нардепа. Зазначається, що тіло Киви знайшли у підмосковному котеджному селищі в Одінцово. На місці нібито працюють слідчі та з'ясовують всі обставини.

Російський пропагандистський канал РИА також опублікував інформацію про смерть ексдепутата-втікача, посилаючись на екстренні служби. Там уточнили, що тіло знайшли в селі Супонєво.

Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району, повідомили РІА "Новости" в екстрених службах, – йдеться в повідомленні. Поширити

Видання “Українська правда” посилається на джерела у силових відомствах і повідомляє, що Іллю Киву ліквідували спецпризначенці СБУ зі стрілецької зброї.

Наразі СБУ ніяк не прокоментувала цю подію.

Що відомо про Киву

Ілля Кива є проросійським екс-нардепом. Він неодноразово вирізнявся скандальними заявами, зокрема називав українців жебраками і звинувачував у всіх бідах США.

Ще у березні минулого року одіозного нардепа оголосили у міжнародний розшук.

А вже цього року суд визнав Іллю Киву винним у державній зраді і не лише. Він отримав 14 років ув'язнення заочно з конфіскацією майна.

Оскільки колишній чиновник переховується на території Росії - він виїхав туди ще до повномасштабного вторгнення окупантів - застосувати вирок поки що неможливо.