В РФ подтвердили ликвидацию генерала Завадского на войне в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В РФ подтвердили ликвидацию генерала Завадского на войне в Украине

Генерал
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Источник:  online.ua

Губернатор Воронежской области РФ Гусев подтвердил ликвидацию в Украине заместителя командующего 14-м армейским корпусом генерал-майора Владимира Завадского.

В Украине ликвидирован заместитель командира армии РФ Завадского

По словам Гусева, Завадский погиб "на боевом посту в зоне проведения спецоперации". Больше подробностей не сообщается.

Ранее о кончине Завадского сообщили в Межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего военного командного училища "Кремль".

По предварительной информации, Завадский взорвался на мине в тылу, а минирование устанавливало соседнее подразделение, чтобы защититься от ДРГ. Теперь гибель пытаются списать на артиллерийский обстрел украинских военных.

Сколько генералов РФ ликвидировано в Украине

По данным проекта журналистских расследований "Важные истории", это двенадцатая гибель высших офицеров российских вооруженных сил в Украине, из них 7 смертей подтвердила российская сторона.

В июне 2023 года британская разведка сообщала о гибели в Украине начальника штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Летом в Бердянске погиб заместитель командующего Южного военного округа генерал Олег Цоков — предположительно при ударе по командному пункту 58-й армии.

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