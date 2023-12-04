ВСУ уничтожили более 700 солдат РФ, 5 танков и 12 артсистем — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 332810 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5580 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 10401 (+5) ед;

артиллерийских систем – 7961 (+12) ед;

РСЗО – 913 (+0) ед.;

средства ПВО – 602 (+0) ед;

самолетов – 323 (+0) ед;

вертолетов – 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22) ед;

крылатые ракеты – 1569 (+0) ед;

корабли/катера - 22 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10451 (+19) ед;

специальная техника – 1141 (+1) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного. Также защитники отбили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях кафиры сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.