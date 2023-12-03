Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по ЗРК, складам БК и подразделениям армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Гасичевка Черниговской области; Казачье Сумской области; Гранов, Бударки, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отбито 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 3 атаки. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отбито 16 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 14 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбито 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 3 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного Запорожской области. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в Новопокровском районе Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крынков Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Дудчаны, Берислав, Ивановка, Садово, Ромашково Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

За сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь" противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины в ночи было уничтожено 10 из 12 БпЛА типа Shahed-136/131.