ВСУ уничтожили тысячу солдат РФ и отбили десятки атак — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 331110 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1070 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5571 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10385 (+13) ед,

артиллерийских систем – 7941 (+10) ед,

РСЗО – 913 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18),

крылатые ракеты ‒ 1568 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,

специальная техника ‒ 1138 (+1)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания сил обороны на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгороде.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силы обороны отразили 13 атак.

В Лиманском направлении противник также вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 8 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также безуспешно штурмовал район западнее Вербового Запорожской области, где защитники отбили еще 4 атаки.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.