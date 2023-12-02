ЗСУ знищили тисячу солдатів РФ та відбили десятки атак — зведення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили тисячу солдатів РФ та відбили десятки атак — зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить близько 331 110 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1070 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків ‒ 5571 (+7) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,

  • артилерійських систем – 7941 (+10) од,

  • РСЗВ – 913 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,

  • літаків – 323 (+0) од,

  • гелікоптерів – 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),

  • крилаті ракети ‒ 1568 (+1),

  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,

  • спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник також вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

У той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також безуспішно штурмував район західніше Вербового Запорізької області, де захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

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