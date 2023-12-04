ЗСУ знищили понад 700 солдатів РФ, 5 танків та 12 артсистем — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 332 810 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків – 5580 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 10401 (+5) од.;

артилерійських систем – 7961 (+12) од.;

РСЗВ - 913 (+0) од.;

засоби ППО – 602 (+0) од.;

літаків – 323 (+0) од.;

вертольотів – 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22) од.;

крилаті ракети – 1569 (+0) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1141 (+1) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.