Західні аналітики назвали найбільший успіх ЗСУ у цьому році

Через прикруту увагу світової спільноти до результатів контрнаступу українських військових, всі майже забули про цьогорічну перемогу України над Чорноморським флотом РФ.
Що західні аналітики кажуть про успіхи ЗСУ у цьому році
За його словами, українські військові здивували, зумівши зупинити Чорноморський флот армії РФ та відновити зерновий коридор у Чорному морі.
За його оцінкою, контроль РФ над окупованим Севастополем слабшає, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту.
Він зазначив, що наразі увага світової спільноти та аналітиків прикута до наземного контрнаступу ЗСУ, успішні дії України у Чорному морі нагадують про його стратегічну роль у цьому конфлікті.
Екс-капітан додав, що українські атаки на ЧФ РФ мають величезний моральний вплив на росіян.
Вагу морських перемог України підтверджує і аналітик Стівен Бланк, у минулому професор з вивчення російської національної безпеки в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.
Як успіхи ЗСУ у Чорному морі доводять змогу України перемогти у війні проти РФ
Він вважає, що факти про морські перемоги України спростовують тези "так званої реалістичної опозиції щодо подальшої допомоги Україні", котра стверджує, що українці не в змозі виграти війну.
Він зауважив, що удари та успішні рейди ЗСУ неодноразово вражали російські морські цілі та штаб ЧФ РФ у Севастополі, що "підкреслює триваючий провал військово-морської стратегії та протиповітряної оборони Москви".
Особливо за відсутності достатньої авіації, зазначив Бланк, ці перемоги розкривають "стратегічний інтелект України в координації військових операцій". А їхня кінцева мета - "викинути Росію з Криму".
Саме тому, як підкреслив Бланк, ці операції заслуговують на подальшу широкомасштабну західну підтримку.
Крім того, британський журналіст Пітер Дікінсон заявив, що непокора, яку показали захисники острова Зміїний, "задала тон війні на морі, в результаті якої Україна досягла відверто приголомшливих успіхів" проти ЧФ РФ.
За його словами, успіх ЗСУ на морі є нагадуванням про те, що, незважаючи на розмови про безвихідь чи глухий кут, російсько-українська війна "залишається надзвичайно динамічною".
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