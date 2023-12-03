Західні аналітики назвали найбільший успіх ЗСУ у цьому році

Через прикруту увагу світової спільноти до результатів контрнаступу українських військових, всі майже забули про цьогорічну перемогу України над Чорноморським флотом РФ.

Що західні аналітики кажуть про успіхи ЗСУ у цьому році

Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось значуще, а саме – ця морська перемога, - зазначає історик Єльського університету Тімоті Снайдер. Поширити

За його словами, українські військові здивували, зумівши зупинити Чорноморський флот армії РФ та відновити зерновий коридор у Чорному морі.

Україна здобула масштабну морську перемогу, не маючи власного військово-морського флоту, - також підтверджує Колишній капітан фрегата Королівського флоту Великобританії Том Шарп. Поширити

За його оцінкою, контроль РФ над окупованим Севастополем слабшає, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту.

Він зазначив, що наразі увага світової спільноти та аналітиків прикута до наземного контрнаступу ЗСУ, успішні дії України у Чорному морі нагадують про його стратегічну роль у цьому конфлікті.

Екс-капітан додав, що українські атаки на ЧФ РФ мають величезний моральний вплив на росіян.

Російський флот не дуже відомий своїм "високим моральним і бойовим духом" навіть у найкращі часи. Можна уявити, що зараз може бути все набагато гірше, - припускає колишній британський військовий. Поширити

Вагу морських перемог України підтверджує і аналітик Стівен Бланк, у минулому професор з вивчення російської національної безпеки в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

Як успіхи ЗСУ у Чорному морі доводять змогу України перемогти у війні проти РФ

Він вважає, що факти про морські перемоги України спростовують тези "так званої реалістичної опозиції щодо подальшої допомоги Україні", котра стверджує, що українці не в змозі виграти війну.

Факти суперечать цим необґрунтованим твердженням. Наразі атаки України на ЧФ РФ приносять тактичні перемоги одна за одною, - зазначає Бланк. Поширити

Він зауважив, що удари та успішні рейди ЗСУ неодноразово вражали російські морські цілі та штаб ЧФ РФ у Севастополі, що "підкреслює триваючий провал військово-морської стратегії та протиповітряної оборони Москви".

Особливо за відсутності достатньої авіації, зазначив Бланк, ці перемоги розкривають "стратегічний інтелект України в координації військових операцій". А їхня кінцева мета - "викинути Росію з Криму".

Саме тому, як підкреслив Бланк, ці операції заслуговують на подальшу широкомасштабну західну підтримку.

Крім того, британський журналіст Пітер Дікінсон заявив, що непокора, яку показали захисники острова Зміїний, "задала тон війні на морі, в результаті якої Україна досягла відверто приголомшливих успіхів" проти ЧФ РФ.

За його словами, успіх ЗСУ на морі є нагадуванням про те, що, незважаючи на розмови про безвихідь чи глухий кут, російсько-українська війна "залишається надзвичайно динамічною".