Україна незабаром отримає військові кораблі — Зеленський

25 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна домовилася з партнерами про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.
В України з’являться кораблі для конвоювання "зернового коридору"
З такою заявою президент виступив під час конференції Grain from Ukraine у Києві.
Володимир Зеленський не приховує, що офіційний Київ вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень 2023 року.
Саме тому влада країни буде продовжувати робити усе можливе, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.
Окрім того, Володимир Зеленський додав, що Одеський регіон мають намір захистити додатковими системами ППО, про які вже домовилися з міжнародними партнерами.
Окупанти не припиняють красти українське зерно з окупованих територій
Як повідомив нещодавно Центр національного супротиву, аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї.
Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.
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