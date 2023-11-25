Україна незабаром отримає військові кораблі — Зеленський

25 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна домовилася з партнерами про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

В України з’являться кораблі для конвоювання "зернового коридору"

З такою заявою президент виступив під час конференції Grain from Ukraine у Києві.

Володимир Зеленський не приховує, що офіційний Київ вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень 2023 року.

Саме тому влада країни буде продовжувати робити усе можливе, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.

Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього, - повідомив український лідер. Поширити

Окрім того, Володимир Зеленський додав, що Одеський регіон мають намір захистити додатковими системами ППО, про які вже домовилися з міжнародними партнерами.

Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть, - підсумував глава держави. Поширити

Окупанти не припиняють красти українське зерно з окупованих територій

Як повідомив нещодавно Центр національного супротиву, аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї.

Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.